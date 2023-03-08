Єврокомісар закликав перевести оборонну промисловість ЄС на воєнні рейки

Країни Європейського Союзу повинні знайти шлях для швидкого постачання Україні необхідних боєприпасів.

Європа повинна забезпечити поповнення власних арсеналів і перевести власну оборонну промисловість на режим виробництва в умовах війни, заявив заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Пише Укрінформ.

“Ми зараз перебуваємо у вирішальному моменті для підтримки України. Абсолютно необхідно, щоб ми перейшли до режиму «економіки війни» з точки зору постачання та оборонної промисловості. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб здійснити поставки в Україну, особливо – боєприпасів”, - наголосив Бретон.

Перший етап цього плану має забезпечити надання Україні усього можливого вже зараз, із існуючих запасів, і це передусім стосується поставок боєприпасів.

На другому етапі Європейський Союз має суттєво підвищити спроможності власної оборонної промисловості.

І на третьому етапі ЄС розгляне можливість виділення більшої суми з бюджету ЄС для подальшого розвитку європейської оборонної промисловості.

“Я хочу також переконатися, що наш фінансовий сектор, включаючи ЄІБ, також має розуміння, наскільки важливим зараз є підтримати нашу оборонну промисловість. Я відвідаю всі підприємства оборонної промисловості в Європі, щоб переконатися, що всі вони докладатимуть зусиль для досягнення поставлених цілей протягом наступних днів та тижнів”, - додав єврокомісар.

Тьєррі Бретон наголосив, що пріоритетом є те, що ЄС має надати все необхідне для України. Паралельно має оцінити ситуацію та прийняти правильні рішення, оскільки країни-члени ЄС мають розуміти, як наша оборонна промисловість буде компенсувати таке постачання.