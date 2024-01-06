Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні

Головний пріоритет – це досягти згоди всіх 27 країн ЄС.

Європейська комісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо в ході саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки для неї на 50 млрд євро.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції за участю прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо.

"Головний пріоритет - це досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку. Ми перед Різдвом 25 грудня перерахували Україні 1,5 млрд євро, останній транш нашої програми в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Таким чином у Києва є кошти на початок цього року", - сказала глава ЄК.

При цьому фон дер Ляєн не стала розкривати подробиці альтернативного пакету. У свою чергу, бельгійський прем'єр висловив надію на те, що програму на 50 млрд євро допомоги вдасться узгодити без проблем.

Нагадаємо, що на останньому саміті Євросоюзу Угорщина ветувала рішення про виділення нової фінансової допомоги Україні. Наступний саміт пройде вже в січні.