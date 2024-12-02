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ПОЛІТИКА

Єврокомісія готує жорсткіші правила депортації нелегальних мігрантів – Politico

02 грудня 2024, 16:23
Єврокомісія готує жорсткіші правила депортації нелегальних мігрантів – Politico
Фото: з вільного доступу
За словами співрозмовників, проєкт директиви щодо повернень можуть презентувати послам ЄС вже у лютому 2025 року.

Єврокомісія нібито готує нові жорсткіші правила щодо видворення з країн ЄС мігрантів, які нелегально потрапили до Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico.

За словами співрозмовників, проєкт директиви щодо повернень можуть презентувати послам ЄС вже у лютому 2025 року. За їхніми словами, ця пропозиція очікувано буде одним з пріоритетних напрямків роботи Єврокомісії через зростаючий тиск країн, які найбільше потрепають від проблеми, зокрема Італії та Польщі. 

На цей час Єврокомісія консультується зі столицями щодо конкретних деталей змін. Це складне й комплексне законодавство, у якому потрібно врахувати нюанси національного, загальноєвропейського і міжнародного права.

У новій директиві очікувано пропишуть порядок дій щодо мігрантів, які вичерпали дозволені варіанти для перебування у ЄС, та деталізують правила їхньої депортації – або до рідної країни, або тієї, де вони проживали тривалий час.

Нібито обговорюється обмеження свободи пересування для мігрантів, щодо яких є рішення про депортацію, щоб запобігати випадкам, коли вони "зникають". 

Єврокомісіямігранти

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