Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія хоче встановити у своїй штаб-квартирі систему захисту від дронів-шпигунів – Politico

20 лютого 2024, 11:55
Єврокомісія хоче встановити у своїй штаб-квартирі систему захисту від дронів-шпигунів – Politico
Фото: з вільного доступу
Обладнання також мало б захищати від фізичних атак.

Європейська комісія вивчає можливість встановлення системи захисту від дронів у своїй штаб-квартирі Берлемон (Berlaymont) у Брюсселі.

Про це повідомило Politico з посиланням на джерела.

Виконавчий орган ЄС почав шукати компанії, які могли б надати відповідне обладнання. 

Система має бути розроблена для захисту від шпигунства з боку безпілотних апаратів, а також від фізичних атак. Зокрема, може йтися про камери, які виявляють безпілотники або електронні пристрої, які перешкоджають їхній роботі.

Несанкціоновані безпілотники, які літають у безпосередній близькості від чутливих громадських будівель, потенційно можуть становити загрозу безпеці”, − зазначив виданню представник ЄК.

Зазначимо, через дорогу від Берлемона розташоване приміщення Ради ЄС, а головна будівля Європейського парламенту у Брюсселі − приблизно за один кілометр від штаб-квартири ЄК.

Politico підкреслює, що Брюссель добре відомий у дипломатичних колах як розсадник шпигунства. Отримати доступ до євроінституцій намагалися десятки людей, які працювали на іноземні держави під виглядом офіційних осіб, журналістів або працівників громадських організацій.

Війна безпілотників стане новим фронтом ворожих країн для нападу на серце ЄС”, − пише видання.

Відомо, що чиновники Єврокомісії та інших інституцій блоку під час роботи, зокрема обробки конфіденційної інформації, закривають штори або жалюзі через побоювання, що дрон може фотографувати людей чи документи або ж знімати секретні зустрічі через вікна.

Єврокомісіядронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється