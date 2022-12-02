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ПОЛІТИКА

Єврокомісія хоче за порушення санкцій карати на 5 років позбавлення волі

02 грудня 2022, 14:39
Єврокомісія хоче за порушення санкцій карати на 5 років позбавлення волі
Фото: 112.ua
Порушення будуть стосуватися й обходу обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів.

Європейська комісія висунула пропозиції щодо видів покарань за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу, повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії.

"Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, але порушення цих заходів не карається", – йдеться у повідомленні.

Тож Комісія пропонує встановити спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення санкцій в усіх державах-членах Європейського Союзу.

Запропоновані правила встановлять однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах ЄС, що закриє існуючі юридичні лазівки та посилить стримуючий ефект порушення санкцій.

Єврокомісія надає приклад кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС:

  • надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу;
  • незаморожування цих коштів;
  • надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їхнього транзитного проїзду через територію держави-члена;
  • здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС;
  • торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;
  • забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;
  • надання інших заборонених або обмежених послуг, наприклад, таких як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

 

Порушення будуть стосуватися й обходу обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів.

Види покарань застосують залежно від правопорушення. Окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі. Компанії можуть бути оштрафовані у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Тепер цю пропозицію обговорить Європейський парламент та Європейська Рада в рамках звичайної спільної законодавчої процедури.

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