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Єврокомісія хоче збільшити виробництво боєприпасів – Spiegel

01 березня 2023, 17:15
Єврокомісія хоче збільшити виробництво боєприпасів – Spiegel
Фото: topwar.ru
Очікується, що міністри оборони країн ЄС обговорять пропозиції на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня.

Єврокомісія хоче представити країнам-членам план, який не тільки забезпечить постачання боєприпасів Україні в рамках військової допомоги, а й поповнить запаси в країнах ЄС.

Про це повідомляє Spiegel.

Як повідомляється, план складається з трьох компонентів:

  • Негайне збільшення поставок в Україну боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів.
  • Спільна закупівля Європейським оборонним агентством EDA боєприпасів калібру 155 мм, щоб заповнити дефіцит запасів країн ЄС і забезпечити постачання Україні в довгостроковій перспективі.
  • Забезпечення довгострокового збільшення потужностей виробництва боєприпасів у Європі з урахуванням зміни безпекової ситуації.

Надзвичайна допомога в рамках першого компоненту надаватиметься за вже усталеною схемою: країни ЄС постачають Україні боєприпаси, а натомість отримують гроші з Європейського фонду миру. Його фінансове покриття вже тричі збільшувалося на 500 млн євро, а в грудні було прийнято рішення збільшити його до 2 млрд євро.

Другий компонент плану містить чіткий меседж: час, коли мир у Європі вважався гарантованим, минув. Ситуація докорінно змінилася з нападом росії на Україну, і країни ЄС повинні це враховувати - шляхом придбання більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі.

Зазначається, що тільки якщо промисловість буде впевнена, що такий попит існує, вона буде готова збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі.

Комісія також сподівається, що спільне замовлення призведе до значно нижчих цін, ніж раніше. 25 з 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі в проєкті, який триватиме сім років.

Третій компонент має вирішити основну проблему: "швидке зменшення" запасів боєприпасів у країнах ЄС і недостатні потужності для їх виробництва, які тепер мають бути "швидко збільшені".

Єврокомісія бачить себе більше в ролі посередника і організатора, наприклад, виявляючи прогалини у виробничих потужностях і допомагаючи із закупівлями. Реальну відповідальність за виробництво покладено на промисловість та уряди країн ЄС.

Рішення можуть бути прийняті вже на наступному саміті глав держав і урядів наприкінці березня.

 

Єврокомісіябоєприпасивійськова допомогавійна в Україні

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