Єврокомісія надає Україні новий великий транш допомоги

Європейський союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. І буде ще більше, цього року і надалі", — йдеться в повідомленні Європейської комісії.