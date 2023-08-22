Єврокомісія надає Україні новий великий транш допомоги
Європейський союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.
"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі 1,5 мільярда євро. І буде ще більше, цього року і надалі", — йдеться в повідомленні Європейської комісії.
Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становить 18 мільярдів євро. Вона передбачає, що пільгові позикові кошти надходитимуть до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Україна і ЄС 16 січня підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.