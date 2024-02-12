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Єврокомісія намагається вирішити з Польщею питання українського агроекспорту шляхом переговорів

12 лютого 2024, 17:23
Єврокомісія намагається вирішити з Польщею питання українського агроекспорту шляхом переговорів
Фото: з вільного доступу
Уже відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Європейської комісії.

Європейська комісія хоче вирішити питання українського агроекспорту через Польщу шляхом переговорів і шукає прийнятні рішення.

Про це заявив офіційний представник Комісії Олоф Жилл, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Жилла, офіційна позиція полягає в тому, що "ми прагнемо знайти рішення, які дадуть нам змогу надавати максимально можливу підтримку Україні, підтримуючи при цьому найбільш чутливі сектори (ЄС)" і що "в тому чи іншому форматі зможемо вирішити ці проблеми за столом переговорів... без додаткового тиску на кордоні". 

"Особливо це стосується наших виробників агропродовольчої продукції. Потрібно домогтися справедливої рівноваги в заходах, які вживаються, щодо всього", - додав представник Єврокомісії.

Жилл зазначив, що нещодавно уже відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Єврокомісії. На цих зустрічах спробували вирішити цю напруженість якомога конструктивніше і навіть дійшли до "життєздатних і надійних" рішень.

війна в Україніросія окупантиЄврокомісіяПольщаУкраїназерно агро

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