Єврокомісія не знає, як виконати вимоги польських фермерів

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс висловився щодо вимог польських фермерів, які блокують кордон з Україною через наплив агропродовольчої продукції з-за меж ЄС.

Про це Домбровскіс сказав в інтерв'ю українському телемарафону.

За його словами, навіть якщо теоретично погодитися з вимогами польських протестувальників, то невідомо, що можна зробити.

"Якщо поглянути на цю ситуацію, вона викликає купу запитань. Адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає запитання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно і так під забороною? Забороняти те, що вже й так заборонено?" – додав Домбровскіс.

Він додав, що можна дискутувати щодо законності цієї заборони, але Єврокомісія надсилала попереджувального листа Польщі, Угорщині і Словаччині.

"Якщо ситуація там не покращиться, ми також готови йти далі і запускати процедуру порушення проти цих країн", – наголосив Домбровскіс.

Він вважає, що в ЄС уже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів, як птиця і цукор.

"Вжили інших заходів - наприклад, можливість реагувати в разі порушень в одній або декількох державах-членах ЄС. Тож у певному сенсі ці речі мають заспокоїти фермерів у Польщі. Але робота щодо розв’язання цього питання триває", - підсумував Домбровскіс.