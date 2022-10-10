Єврокомісія обіцяє підтримувати Україну всіма можливими засобами

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн шокована сьогоднішнім російським ракетним обстрілом українських міст.

"Шокована та вражена жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, за що вона виступає: за жорстокість та терор", - написала пані фон дер Ляєн у твіттері.

Вона додала: "Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, всіма засобами, які у нас є".