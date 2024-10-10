Єврокомісія оголосила про передання Молдові найбільшого пакета фінансової допомоги

Повідомляється, що гроші підуть на економічний розвиток країни: розвиток бізнесу, ремонт шкіл, будівництво лікарень та інфраструктурні проєкти.

Європейська комісія ухвалила План зростання для Молдови на суму 1,8 мільярда євро, який підтримується Фондом реформ та зростання на період 2025-2027 років.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄК.

"План, який є найбільшим пакетом фінансової підтримки ЄС з часів незалежності Молдови, сприятиме розвитку економіки Молдови, наблизить країну до членства в ЄС шляхом прискорення реформ і надасть значну фінансову допомогу", — зазначає Єврокомісія.

Повідомляється, що гроші підуть на економічний розвиток країни: розвиток бізнесу, ремонт шкіл, будівництво лікарень та інфраструктурні проєкти.

Проєкти включають об'їзну дорогу в Кишиневі, розвиток сполучення Одеса — Кишинів — Ясси, мости через річку Прут, будівництво ліній електропередачі в Румунію, надання широкосмугового інтернету у віддалених районах країни.

План Єврокомісії також включає розширення доступу до єдиного ринку Європейського Союзу та підтримку соціально-економічних і фундаментальних реформ у Молдові.

"Сьогодні я у Кишиневі, щоб презентувати пакет підтримки з потенціалом подвоєння розміру економіки країни за десять років. Для цього ми інвестуємо в робочі місця, зростання, послуги та інфраструктуру — від нових лікарень у Бельцях і Кагулі до дороги зі столиці в Одесу", — заявила фон дер Ляєн.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких Санду прагне переобратись на другий термін.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.