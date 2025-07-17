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Єврокомісія передає справу проти Угорщини до суду ЄС

17 липня 2025, 19:09
Єврокомісія передає справу проти Угорщини до суду ЄС
Фото: з вільного доступу
Комісія вважає, що Угорщина порушила зобов’язання про лояльну співпрацю, закріплене в Договорі про ЄС

Європейська комісія передала справу проти Угорщини до суду Євросоюзу через порушення загальної позиції ЄС щодо арбітражу в межах Енергетичної хартії.

Про це передає Telex.

Комісія вважає, що Угорщина порушила зобов’язання про лояльну співпрацю, закріплене в Договорі про ЄС, і не дотримується принципів автономії, верховенства права та єдності застосування права Євросоюзу. 
 
"Угорщина відверто займає односторонню позицію, що суперечить загальній лінії Союзу", – йдеться у заяві.
 
Також Комісія направила Угорщині додаткове повідомлення у справі про концесію на будівництво автострад. Ідеться про контракти, укладені з консорціумом, пов’язаним зі шкільним товаришем Орбана Лорінцем Месарошем, які, за оцінками G7, можуть принести прибуток у 700 млрд форинтів.
 
Комісія вимагає усунути порушення в сфері держзакупівель протягом двох місяців. У разі відсутності відповіді Брюссель може направити мотивовану думку.
 
Окремо йдеться про плани розпочати провадження через неналежне впровадження в Угорщині Європейської електронної системи стягнення плати за проїзд (EETS), що створює бар’єри для транскордонного контролю в ЄС.
Єврокомісіявійна в Україніросія окупанти

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