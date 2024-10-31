Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці
31 жовтня 2024, 19:09
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Україна ухвалила законодавство про відновлювані джерела енергії та Національний план з енергетики та клімату.
Європейська комісія підтвердила високий рівень імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.
Про це йдеться у звіті Європейської комісії.
Зокрема в ньому зазначається, що Україна ухвалила законодавство про відновлювані джерела енергії та Національний план з енергетики та клімату.
Також було створено Фонд декарбонізації для підтримки програм енергоефективності та відновлюваної енергетики, а законодавство щодо ядерної безпеки та радіаційного захисту було узгоджено з нормами Євратому.
Окрім того, компанію "Енергоатом" було перетворено на акціонерне товариство із затвердженням наглядової ради.
"Попри надзвичайно складну ситуацію і всі виклики, пов’язані з війною, ми продовжуємо курс на реформи й імплементацію європейських норм і правил в роботу енергетичних ринків. Для нас це також важливе питання енергетичної безпеки", – прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.
Раніше Герман Галущенко провів зустріч з американською делегацією, де він наголосив на критичній важливості забезпечення безпеки атомної генерації в умовах триваючої російської агресії.