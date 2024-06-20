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ПОЛІТИКА

Єврокомісія планує €15,2 млрд підтримки для України у 2025 році

20 червня 2024, 08:47
Єврокомісія планує €15,2 млрд підтримки для України у 2025 році
Джерело: pixabay
Для потреб України прямо передбачені 15,2 млрд євро.

19 червня Європейська Комісія представила проєкт бюджету на 2025 рік у розмірі 199,7 млрд євро.

У Єврокомісії зазначають, що цей бюджет «забезпечить стабільну та передбачувану підтримку Україні» в наступному році: 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів в рамках Ukraine Facility на додаток до 10,9 млрд євро у вигляді кредитів».

За словами комісара з питань бюджету та управління Йоганнеса Гана, "середньостроковий перегляд бюджету був важливим для того, щоб наш Союз міг стабільно реагувати на наслідки російської агресії в Україні, посилити нашу здатність реагувати на стихійні лиха та давати відповіді на глобальну конкуренцію у сфері ключових критичних технологій".

Серед найбільш "важких" витрат за програмами ЄС:

  • 53,8 млрд євро на Спільну сільськогосподарську політику та 0,9 млрд євро на Європейський фонд морського, рибного господарства та аквакультури;
  • 49,2 млрд євро на регіональний розвиток та згуртованість для підтримки економічної, соціальної та територіальної згуртованості, а також інфраструктури, що підтримує зелений перехід та пріоритетні проекти Союзу.

На витрати, пов’язані з безпекою, Єврокомісія передбачила у проєкті бюджету:

  • 2,7 млрд євро на захист кордонів, з яких переважно 1,4 млрд євро для Фонду інтегрованого управління кордонами (IBMF) та 997 млн євро (загальний внесок ЄС) для Європейського агентства з охорони кордонів та берегової охорони (Frontex);
  • 2,1 млрд євро на витрати, пов'язані з міграцією в межах ЄС, з яких переважно 1,9 млрд євро на підтримку мігрантів та шукачів притулку відповідно до наших цінностей та пріоритетів;
  • 1,8 млрд євро на вирішення оборонних проблем, з яких переважно 1,4 млрд євро на підтримку розвитку потенціалу та досліджень в рамках Європейського оборонного фонду (ЄФО) та 244,5 млн євро на підтримку військової мобільності.
  • 784 млн євро на безпеку, з яких, зокрема, 334 млн євро для Фонду внутрішньої безпеки (ISF), який буде боротися з тероризмом, радикалізацією, організованою злочинністю та кіберзлочинністю.
Єврокомісіяпідтримка України

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