Єврокомісія планує €15,2 млрд підтримки для України у 2025 році

Для потреб України прямо передбачені 15,2 млрд євро.

19 червня Європейська Комісія представила проєкт бюджету на 2025 рік у розмірі 199,7 млрд євро.

У Єврокомісії зазначають, що цей бюджет «забезпечить стабільну та передбачувану підтримку Україні» в наступному році: 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів в рамках Ukraine Facility на додаток до 10,9 млрд євро у вигляді кредитів».

За словами комісара з питань бюджету та управління Йоганнеса Гана, "середньостроковий перегляд бюджету був важливим для того, щоб наш Союз міг стабільно реагувати на наслідки російської агресії в Україні, посилити нашу здатність реагувати на стихійні лиха та давати відповіді на глобальну конкуренцію у сфері ключових критичних технологій".

Серед найбільш "важких" витрат за програмами ЄС:

53,8 млрд євро на Спільну сільськогосподарську політику та 0,9 млрд євро на Європейський фонд морського, рибного господарства та аквакультури;

49,2 млрд євро на регіональний розвиток та згуртованість для підтримки економічної, соціальної та територіальної згуртованості, а також інфраструктури, що підтримує зелений перехід та пріоритетні проекти Союзу.

На витрати, пов’язані з безпекою, Єврокомісія передбачила у проєкті бюджету: