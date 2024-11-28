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ПОЛІТИКА

Єврокомісія планує скоротити персонал посольств ЄС по всьому світу

28 листопада 2024, 13:38
Єврокомісія планує скоротити персонал посольств ЄС по всьому світу
Фото: з вільного доступу
Скорочення штату може означати, що Європейський Союз втратить дипломатичну силу у країнах Африки та Латинської Америки.

Європейська комісія просуває план різкого скорочення штату в багатьох посольствах Євросоюзу по всьому світу, щоб збільшити кількість персоналу в країнах, де ЄС має стратегічний інтерес.

Про це пише Politico з посиланням на отримані документи.

Скорочення штату може означати, що Європейський Союз втратить дипломатичну силу у країнах Африки та Латинської Америки.

"Ми б залишили крихітну делегацію в таких місцях, як Судан чи Нігер. Це просто неправильний меседж, особливо коли адміністрація США здається менш зацікавлена ​​зовнішнім світом", — сказав європейський посадовець на умовах анонімності.

Інший посадовець додав, що існують побоювання, що росія чи Китай можуть заповнити будь-який вакуум, який створить Євросоюз.

Єврокомісія почала думати над скороченням після того, як Європейська служба зовнішніх справ (EEAS), дипломатичний орган ЄС, перевищила бюджет на 2024 рік.

"ЄС потребує мережі представництв, яка б краще відповідала новим політичним і політичним пріоритетам… Цього має бути досягнуто в умовах обмеженого бюджету", — йдеться у документі.

Усього ЄС має 145 представництв по всьому світу. Закривати частину з них не будуть, зараз на меті — зосередитися на країнах, "де є головні інтереси ЄС". У Брюсселі роздумують над ідеями більш "цілеспрямованого підходу" до своїх посольств. Там міркують про країни, які хочуть приєднатися до ЄС або перебувають у найближчому сусідстві з блоком, країни "Великої двадцятки" (G20), нові "політичні та економічні сили" та країни, де "нестабільність становить загрозу інтересам ЄС".

Натомість ЄС розглядає можливість обмежити свою присутність у понад 30 країнах Африки. У Латинській Америці навіть Бразилія є в переліку посольств, де можуть бути скорочення.

Щоб скоротити витрати, ЄС також пропонує об’єднати іноземні делегації для таких органів, як Європейський інвестиційний банк або Європейські операції з цивільного захисту та гуманітарної допомоги, з місіями ЄСЗД.

ЄврокомісіяЄвросоюз

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