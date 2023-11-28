Єврокомісія погодила заборону російських алмазів

Єврокомісія направила до 27 країн Євросоюзу пропозицію про заборону алмазів з рф в рамках 12-го пакету санкцій.

Одностайне схвалення очікується найближчими днями.

Про це повідомило агентство AFP.

В проекті санкцій мова йде про заборону на торгівлю алмазами походженням з росії, які надходять транзитом або безпосередньо з рф і російськими діамантами, огранованими та відполірованими в третіх країнах.

"З 1 січня 2024 року заборона поширюватиметься на "непромислові природні та синтетичні діаманти, а також ювелірні вироби з діамантами", - пише агенство.

Заборона на імпорт російських діамантів, огранованих або полірованих у третіх країнах, буде запроваджена поетапно: з березня по вересень наступного року.

"Це поетапне впровадження... враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та зводить до мінімуму збої для учасників ринку", - написано в документі, з яким ознайомилось агентство.

Ми також повідомляли, що Євросоюз заборонить російські алмази з початку 2024 року.