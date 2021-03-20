Єврокомісія погрожує заборонити AstraZeneca експорт вакцини

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцини, виробленої в межах ЄС, доки виробник не виконає взяті на себе зобов’язання перед євроспільнотою.

Як передає Укрінформ, про це пише Politico

"ЄС має можливість заборонити експорт. Це повідомлення для AstraZeneca: Ви виконайте свою частину угоди з ЄС, перш ніж почати постачання до інших країн", - сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зауважила, що ЄС експортує дози вакцини AstraZeneca, виробленої в ЄС, до Великої Британії, але не отримує жодної вакцини від британських заводів.

Раніше вона вже заявляла, що ЄС готовий використовувати існуючі механізми, щоб зупинити експорт вакцини з ЄС до країн, які виробляють власні медичні засоби, й не експортують їх до країн Євроспільноти.

Компанія AstraZeneca виробляє власну вакцину від коронавірусу на двох заводах в ЄС: один у Бельгії та інший у Нідерландах.