Єврокомісія погрожує заборонити AstraZeneca експорт вакцини
Як передає Укрінформ, про це пише Politico
"ЄС має можливість заборонити експорт. Це повідомлення для AstraZeneca: Ви виконайте свою частину угоди з ЄС, перш ніж почати постачання до інших країн", - сказала фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн зауважила, що ЄС експортує дози вакцини AstraZeneca, виробленої в ЄС, до Великої Британії, але не отримує жодної вакцини від британських заводів.
Раніше вона вже заявляла, що ЄС готовий використовувати існуючі механізми, щоб зупинити експорт вакцини з ЄС до країн, які виробляють власні медичні засоби, й не експортують їх до країн Євроспільноти.
Компанія AstraZeneca виробляє власну вакцину від коронавірусу на двох заводах в ЄС: один у Бельгії та інший у Нідерландах.
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