Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія покращила прогноз зростання економіки в Україні

15 листопада 2023, 15:57
Єврокомісія покращила прогноз зростання економіки в Україні
Фото: з вільних джерел
В Єврокомісії очікують, що зростання становитиме 3,7% в наступному році і 6,1% в 2025 році.

Про це йдеться в офіційному документі ЄК. 

В оновленому прогнозі мовиться, що стосовно наступних років, в Єврокомісії очікують, що зростання становитиме 3,7% в 2024 році і 6,1% в 2025 році. 

Причому головними рушійними силами зростання будуть приватне споживання і державні інвестиції. 

Після різкого зниження в цьому році річна інфляція, за прогнозами, знизиться до 7,6% в 2025 році за підтримки пом’якшення обмежень на виробництво та жорсткої монетарної політики.

"Незважаючи на серйозні проблеми, викликані агресивною війною Росії, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році завдяки винятковим урожаям, урядовим стимулам, підкріпленим непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також прихильності влади забезпеченню макрофінансової стабільності", - написано в документів.

"Протягом 2023 року українська економіка несподівано розвивалася, незважаючи на триваючі збої в критичній інфраструктурі та ланцюгах поставок. Ці кращі, ніж очікувалося, показники підкреслюють адаптивність і стійкість українських споживачів і компаній у складних умовах війни, що відображається в покращенні показників довіри", - вважають в Єврокомісії. 

Там додали, що що економічні перспективи України значною мірою залежать від перебігу війни, надходження іноземних коштів і розвитку експорту. 

Крім того, зростання реального ВВП залишиться помірним в наступному році на рівні 3,7%, перш ніж значно підвищитися до 6,1% вже в 2025 році.

 
економікаЄврокомісіяпрогнозУкраїна

Останні матеріали

Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Політика
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 07:23
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Політика
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 16:30
Політика
"Верхи на тигрі". Війна путіна: де вона закінчується? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 12:02
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Політика
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 08:24
Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється