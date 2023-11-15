Єврокомісія покращила прогноз зростання економіки в Україні

В Єврокомісії очікують, що зростання становитиме 3,7% в наступному році і 6,1% в 2025 році.

Про це йдеться в офіційному документі ЄК.

В оновленому прогнозі мовиться, що стосовно наступних років, в Єврокомісії очікують, що зростання становитиме 3,7% в 2024 році і 6,1% в 2025 році.

Причому головними рушійними силами зростання будуть приватне споживання і державні інвестиції.

Після різкого зниження в цьому році річна інфляція, за прогнозами, знизиться до 7,6% в 2025 році за підтримки пом’якшення обмежень на виробництво та жорсткої монетарної політики.

"Незважаючи на серйозні проблеми, викликані агресивною війною Росії, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році завдяки винятковим урожаям, урядовим стимулам, підкріпленим непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також прихильності влади забезпеченню макрофінансової стабільності", - написано в документів.

"Протягом 2023 року українська економіка несподівано розвивалася, незважаючи на триваючі збої в критичній інфраструктурі та ланцюгах поставок. Ці кращі, ніж очікувалося, показники підкреслюють адаптивність і стійкість українських споживачів і компаній у складних умовах війни, що відображається в покращенні показників довіри", - вважають в Єврокомісії.

Там додали, що що економічні перспективи України значною мірою залежать від перебігу війни, надходження іноземних коштів і розвитку експорту.

Крім того, зростання реального ВВП залишиться помірним в наступному році на рівні 3,7%, перш ніж значно підвищитися до 6,1% вже в 2025 році.