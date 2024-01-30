Єврокомісія поки не готова позбавляти права голосу Угорщину

Перетворення Угорщини на безправну країну, як вважають у Euronews, стало б радикальним кроком із непередбачуваними наслідками.

Єврокомісія чекає від країн ЄС більшої підтримки у питанні наступних заходів проти Угорщини, що зрештою можуть привести до позбавлення її права голосу.

Про це пише Euronews.

Вона не хоче посилювати вжиті проти Угорщини заходи за Статтею 7 Договору про Євросоюз, відомою як "ядерний варіант", допоки країни-члени не матимуть "переконливої більшості" в цьому питанні. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок повідомив, що "Комісія не може ухвалювати рішення в цьому процесі".

Ще з 2018 року Угорщина перебуває під дією першої фази Статті 7 – через відкат у демократії. Прем'єру Віктору Орбану закидають послаблення незалежності правосуддя, укорінення непотизму, розмивання плюралізму медіа та зловживання надзвичайними повноваженнями, ухваленні законодавства проти ЛГБТ та перешкоджання наданню притулку.

У грудні Орбан завадив наданню Україні 50 млрд євро допомоги, і хоча це не пов'язано з верховенством права, це посилило обурення Брюсселя та призвело до закликів зробити заходи проти угорців жорсткішими.