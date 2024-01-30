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Єврокомісія поки не готова позбавляти права голосу Угорщину

30 січня 2024, 12:21
Єврокомісія поки не готова позбавляти права голосу Угорщину
Фото: з вільного доступу
Перетворення Угорщини на безправну країну, як вважають у Euronews, стало б радикальним кроком із непередбачуваними наслідками.

Єврокомісія чекає від країн ЄС більшої підтримки у питанні наступних заходів проти Угорщини, що зрештою можуть привести до позбавлення її права голосу. 

Про це пише Euronews.

Вона не хоче посилювати вжиті проти Угорщини заходи за Статтею 7 Договору про Євросоюз, відомою як "ядерний варіант", допоки країни-члени не матимуть "переконливої більшості" в цьому питанні. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок повідомив, що "Комісія не може ухвалювати рішення в цьому процесі".

Ще з 2018 року Угорщина перебуває під дією першої фази Статті 7 – через відкат у демократії. Прем'єру Віктору Орбану закидають послаблення незалежності правосуддя, укорінення непотизму, розмивання плюралізму медіа та зловживання надзвичайними повноваженнями, ухваленні законодавства проти ЛГБТ та перешкоджання наданню притулку. 

У грудні Орбан завадив наданню Україні 50 млрд євро допомоги, і хоча це не пов'язано з верховенством права, це посилило обурення Брюсселя та призвело до закликів зробити заходи проти угорців жорсткішими. 

 

Єврокомісіявійна в Україніугорщина підтримкаросія окупанти

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