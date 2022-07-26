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Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими

Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19.
Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими Фото: CTK Photo
Про це повідомляє Reuters.
 
"На жаль, в кількох країнах відбулося тривожне зростання пандемії. Протягом останніх двох місяців ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна додатково обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на нього вплинула війна та вторгнення в Україну та інфляція", – сказала Кіріакідес.
 
Вона додала, що члени ЄС повинні прискорити повторну вакцинацію проти коронавірусу для людей старше 60 років і вразливих груп, а національні системи охорони здоров’я мають підготуватися до можливих нових хвиль COVID-19, "які можуть, наприклад, поєднуватися із сезонним грипом".
 
Нагадаємо: на початку липня керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері застеріг, що в Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.
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26 07 2022 12:21
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