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ПОЛІТИКА

Єврокомісія попереджає про все більш масштабні кампанії дезінформації з боку росії

24 червня 2024, 09:33
Єврокомісія попереджає про все більш масштабні кампанії дезінформації з боку росії
Фото: з вільних джерел
Коли йдеться про російську дезінформацію, Німеччина, Франція і Польща перебувають під надзвичайним тиском.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова попереджає про ризики втручання росії у вибори до німецького Бундестагу, які відбудуться наступного року.

Про це Юрова заявила в інтерв’ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

Вона наголосила, що наразі Європа живе "в нову еру ворожого впливу".

"Я боюся, що Voice of Europe є планом для подальших операцій – в тому числі напередодні загальних виборів наступного року. Цей фальшивий засіб масової інформації, ймовірно, є лише верхівкою айсберга", – сказала віцепрезидентка ЄК, маючи на увазі платформу, причетну до кампанії впливу на вибори до Європарламенту, яка поширювала російську пропаганду в ЄС.

Вона додала, що це може бути скопійовано як метод.

Юрова зауважила, що коли йдеться про російську дезінформацію, Німеччина, Франція і Польща перебувають під надзвичайним тиском.

кремлівський правитель владімір путін намагається інвестувати саме в ці центральноєвропейські країни, "тому що сподівається отримати великий прибуток від зміни громадської думки", вказала вона.

Юрова закликала до більшого опору в ЄС: "Тому що небезпека стає ще більшою".

Нагадаємо, Сполучені Штати та Польща запускають міжнародну операцію, що покликана допомогти Україні в протистоянні російській дезінформації.

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