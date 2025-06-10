Єврокомісія посилює тиск: 18-й пакет санкцій вдарить по нафті та інфраструктурі рф

Сьогодні ЄК має представити свої пропозиції стосовно нового раунду антиросійських обмежень.

Єврокомісія запропонує знизити “стелю” ціни на російську нафту й заборонити використання інфраструктури “Північного потоку” в межах нового пакету санкцій проти москви.

Про це повідомляє FT.

Очікується, що ЄК сьогодні, 10 червня, "презентує" 18-й пакет санкцій проти рф, як частину намагань посилити тиск на росію на тлі мирних переговорів, що зайшли в глухий кут.

Зокрема, за словами трьох джерел видання, ознайомлених з пропозицією Єврокомісії, новий пакет санкцій включатиме зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів США за барель, а також заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, в тому числі двох трубопроводів "Північний потік". Крім того, ЄК запропонує додати до санкційного списку ще більше російських банків і суден тіньового флоту.

Пропозиція Єврокомісії також включатиме гарантії, які мають допомогти захистити Бельгію (де зберігається 190 мільярдів євро активів російського центрального банку, "знерухомлених" раніше запровадженими санкціями) від судових позовів з боку москви.

За даними "Радіо свобода", у 18-й пакет санкцій проти росії можуть увійти обмеження проти дев’яти фізичних та 33 юридичних осіб. Новий раунд санкцій буде спрямований на енергетичні доходи та військову промисловість рф. Серед іншого, до санкційного списку можуть потрапити низка компаній, що керують або забезпечують роботу суден тіньового флоту, як російських, так і з третіх країн — ОАЕ, Маврикій, Гонконг. Вперше до санкційного списку можуть внести капітана судна тіньового флоту рф.

Ще ЄК запропонує додати до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку нафтовому сектору рф, а також дві компанії з Китаю, які безпосередньо сприяють війні росії проти України, зокрема, шляхом постачання товарів, що використовуються на полі бою.

Після “презентації” ЄК країни ЄС повинні обговорити новий пакет санкцій та ухвалити його за одностайної підтримки. Словаччина й Угорщина вже заявляли, що можуть виступити проти додаткових обмежень проти рф, що потенційно ускладнить переговори між країнами ЄС.

Водночас, два джерела FT сказали, що оптимістично налаштовані на досягнення згоди стосовно нового санкційного пакету до кінця липня, оскільки раніше вже вдавалося переконувати Угорщину відмовитися від підриву попередніх раундів антиросійських обмежень.

Минулого місяця ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти рф.