Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти росії

Країни-члени почнуть обговорення наступного тижня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.

Про це передає Reuters.

"Мета росії — не мир, а нав'язати верховенство сили... сила — єдина мова, яку росія зрозуміє", — заявила вона.

Зокрема, Єврокомісія пропонує знизити граничну ціну на російську нафту країнами G7 до 45 доларів. Зараз позначка становить 60 доларів за барель. За словами фон дер Ляєн, цю тему обговорять на зустрічі G7 цього тижня.

"Я припускаю, що ми зробимо це разом як G7. Ми почали це як G7, це було успішно як захід G7, і я хочу продовжити цей захід як G7", — сказала вона.

ЄС пропонує накласти санкції на більшу кількість суден "тіньового флоту" рф, а також нафтоторговельні компанії.

"Наступний раунд санкцій ЄС проти росії буде спрямований на енергетичні доходи росії, включаючи тіньовий флот, військову промисловість та банківський сектор", — заявина головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Країни-члени ЄС розпочнуть обговорення пакету цього тижня, але Словаччина з Угорщиною вже казали, що можуть виступити проти додаткових санкцій проти Москви. ЗМІ повідомляли, що у ЄС налаштовані оптимістично на досягнення згоди стосовно нового санкційного пакету до кінця липня.

Минулого місяця ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти рф.