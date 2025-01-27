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Єврокомісія продовжить переговори з Україною про транзит газу – Reuters

27 січня 2025, 13:32
Єврокомісія продовжить переговори з Україною про транзит газу – Reuters
Фото: з вільного доступу
Заява була зачитана послам ЄС вранці 27 січня
Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу в Європу і включить у ці переговори Угорщину і Словаччину.
 
Про це пише агенство Reuters.
 
Заява була зачитана послам ЄС вранці 27 січня перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій буде обговорено продовження санкцій щодо Росії, які повинні продовжуватися кожні шість місяців.
 
Угорщина відтерміновує відновлення санкцій блоку проти росії, поновлення яких має бути одноголосним рішенням. Крайній термін - 31 січня.
 
Прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а також, що постачання газу через Україну має відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.
 
"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.
 
Поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків через трубопровід.

 

Єврокомісіявійна в Україніросія окупанти

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