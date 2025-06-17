Єврокомісія пропонує офіційно включити Україну до зони роумінгу ЄС з 2026 року

Після приєднання українці зможуть використовувати свої мобільні номери для дзвінків, надсилання SMS та користування мобільним інтернетом у всіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

Європейська комісія у вівторок оголосила про офіційну пропозицію інтегрувати Україну до зони роумінгу Європейського Союзу з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ЄК.

Після приєднання українці зможуть використовувати свої мобільні номери для дзвінків, надсилання SMS та користування мобільним інтернетом у всіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Такі ж умови діятимуть і для громадян ЄС, які подорожуватимуть в Україну.

"Ми хочемо, щоб українські громадяни залишалися на зв’язку зі своїми рідними у ЄС та вдома. Тому пропонуємо приєднати Україну до нашої роумінгової сім’ї. Це ще одне свідчення нашої непохитної підтримки України", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з планом, користувачі з обох сторін зможуть дзвонити, писати повідомлення та користуватися інтернетом за умовами своїх внутрішніх тарифів — без додаткових платежів. Зв’язок зберігатиме якість і швидкість, а виклики до екстрених служб залишатимуться безкоштовними.

До моменту повного приєднання, чинна угода між мобільними операторами України та ЄС буде продовжена до 31 грудня 2025 року, що гарантує збереження пільгових умов ще на рік.

Пропозиція Єврокомісії передана на розгляд Раді ЄС. У разі її затвердження, Україна стане частиною єдиної роумінгової зони з 2026 року, що дасть сторонам достатньо часу для технічної підготовки.