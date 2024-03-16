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ПОЛІТИКА

Єврокомісія пропонує перегляд Спільної сільськогосподарської політики для підтримки фермерів ЄС

16 березня 2024, 08:56
Єврокомісія пропонує перегляд Спільної сільськогосподарської політики для підтримки фермерів ЄС
Фото: з вільного доступу
Якщо зміни затвердять країни-члени ЄС, то фермерам буде простіше отримати допомогу.

Європейська Комісія готова внести чимало змін до законодавства, щоб послабити тиск на аграріїв і таким чином задовольнити вимоги протестних акцій, які в останні місяці охопили низку країн.

Президентка Урсула фон дер Ляєн каже, що йдеться про скасування деяких штрафів та приписів, які стосуються боротьби з кліматичними змінами та регулюють надання аграріїв субсидій. Якщо зміни затвердять країни-члени ЄС, то фермерам буде простіше отримати допомогу без необхідності дотримуватися жорстких регулятивних актів.

Відповідно до пропозицій, будуть послаблені екологічні норми щодо сівозміни, захисту ґрунтового покриву та способів обробітку ґрунту.

Також будуть звільнені від певного контролю та штрафів дрібні фермери, які дуже активні в протестному русі.

Зустріч міністрів сільського господартсва країн Євросоюзу для обговорення цих змін має відбутися у Брюсселі 26 березня.

ЄСфермериУрсула фон дер Ляєн

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