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ПОЛІТИКА

Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист українських біженців до березня 2025 року

19 вересня 2023, 21:59
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист українських біженців до березня 2025 року
Мексиканські біженці
Зазначається, що таке рішення забезпечить впевненість та підтримку для понад 4 млн осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.

Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до Євросоюзу через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Зазначається, що таке рішення забезпечить впевненість та підтримку для понад 4 млн осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.

Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і довгостроковому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Тепер ця пропозиція Комісії має бути ухвалена Радою ЄС.

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист і доступ до прав в ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги. Вона також допомагає запобігти надмірному тиску на національні системи притулку і дозволяє державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.

ЄСвійнабіженці

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