Єврокомісія пропонує створити новий кризовий фонд блоку на €400 млрд

Як зазначають джерела, Брюссель повідомив державам-членам, що позичить гроші від їхнього імені, щоб зібрати кошти для цього інструменту.

Європейська комісія запропонувала створити у межах бюджету новий кризовий інструмент на 400 мільярдів євро, який буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Новий бюджетний інструмент виконавчої гілки Європейського Союзу на період 2028-2034 років надаватиме країнам позики, щоб вони могли швидше реагувати на несприятливі події ‒ такі як пандемії чи енергетичні кризи. Тобто фонд надаватиме позики, а не гранти.

Як зазначають джерела, Брюссель повідомив державам-членам, що позичить гроші від їхнього імені, щоб зібрати кошти для цього інструменту.