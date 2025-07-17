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Єврокомісія пропонує створити новий кризовий фонд блоку на €400 млрд

17 липня 2025, 15:55
Єврокомісія пропонує створити новий кризовий фонд блоку на €400 млрд
Фото: з вільного доступу
Як зазначають джерела, Брюссель повідомив державам-членам, що позичить гроші від їхнього імені, щоб зібрати кошти для цього інструменту.

Європейська комісія запропонувала створити у межах бюджету новий кризовий інструмент на 400 мільярдів євро, який буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
 
Новий бюджетний інструмент виконавчої гілки Європейського Союзу на період 2028-2034 років надаватиме країнам позики, щоб вони могли швидше реагувати на несприятливі події ‒ такі як пандемії чи енергетичні кризи. Тобто фонд надаватиме позики, а не гранти.
 
Як зазначають джерела, Брюссель повідомив державам-членам, що позичить гроші від їхнього імені, щоб зібрати кошти для цього інструменту.
 
Прогнозується, що фонд виявиться одним із найсуперечливіших аспектів нового семирічного бюджету ЄС, оскільки низка країн виступає проти об'єднаних зобов'язань. Бюджет ЄС у розмірі 2 трильйони доларів на 2028-2034 роки виявився більшим, ніж багато хто очікував, і викликав жорстку критику з боку Німеччини, яка назвала його “неприйнятним”. Берлін вважає такі виплати субсидіями для менш фінансово дисциплінованих країн.
 
Комісар ЄС з питань клімату Вопке Гукстра повідомив Bloomberg, що механізм буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень, але для виділення коштів потрібна буде згода усіх 27 держав-членів блоку.
 
Бюджет, запропонований у середу, розпочинає довгий процес, у якому візьмуть участь Європейський парламент та Європейська Рада, яка представляє держави-члени. Лідери ЄС повинні одноголосно підтримати його. Бюджет має бути узгоджений до кінця 2027 року.
 
Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що такий фонд надасть ЄС “можливість обходу” у часи кризи. “Криза вже не виняток, а норма”, – сказала вона.

 

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