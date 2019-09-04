Єврокомісія пропонує Україні та Росії укласти транзитний контракт мінімум на 10 років

Єврокомісія має намір ще до початку літа скликати тристоронню зустріч з представниками України і Росії для обговорення питання транзиту газу територією України і пропонує розглянути укладення контракту на такий транзит тривалістю принаймні 10 років.

"Ми маємо вирішити питання з постачанням газу не лише для наступної зими. Як ви знаєте, ключовим пріоритетом для Європейського Союзу є забезпечити довгостроковий транзитний контракт через Україну протягом принаймні наступних 10 років. Це наш пріоритет, і ми дуже відкриті у цьому. Це саме те, що ми обговорювали під час нашої останньої тристоронньої зустрічі. Тож ми будемо намагатися зібрати таку зустріч так швидко, як це можливо, після президентських виборів в Україні", - наголосив під час прес-конференції у Брюсселі завив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зауважив, що Єврокомісія вже мала контакт з обома сторонами щодо організації такої зустрічі, але досі не отримала відповідей, що, вочевидь, пов’язано із продовженням президентської виборчої кампанії в Україні.

"Коли ми востаннє зустрічалися у січні, ми погодилися, що спробуємо побачитися знову десь у середині травня. Поки що, і я так розумію, з причин, пов’язаних із виборчою кампанією в Україні, ми не отримали відповідей від сторін. Але можу вас запевнити, що ми зробимо все, що від нас залежить, щоб мати тристоронню зустріч до початку літа, тому що після цього залишається дуже мало часу. Ми всі маємо повністю розуміти, що попереду – зима, і вона прийде вже невдовзі", - наголосив Шефчович.

Як повідомлялося, 21 січня у Брюсселі відбулися тристоронні перемовини щодо продовження транзиту газу територією України після 2019 року.

Нинішній контракт між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом" щодо транзиту газу діє до кінця 2019 року.