Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Єврокомісія пропонує державам ЄС дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС

Європейська комісія вперше з початку пандемії рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами.

Про це вказано у заяві Єврокомісії, повідомляє Громадське.

"Єврокомісія пропонує державам ЄС дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС", - вказано у повідомленні.

У заяві зазначено, що дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.

Порядок перетину кордонів країни Євросоюзу визначають самостійно - Єврокомісія може лише давати рекомендації в цій сфері.

Єврокомісія також запропонувала підвищити планку допустимої кількості нових випадків зараження COVID-19 у країнах, щоб розширити список держав, громадяни яких можуть відвідувати Євросоюз незалежно від вакцинації.