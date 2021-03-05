CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейська комісія вперше з початку пандемії рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам
Єврокомісія пропонує державам ЄС дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС
Фото: afp.com
Про це вказано у заяві Єврокомісії, повідомляє Громадське.
"Єврокомісія пропонує державам ЄС дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС", - вказано у повідомленні.
У заяві зазначено, що дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.
Порядок перетину кордонів країни Євросоюзу визначають самостійно - Єврокомісія може лише давати рекомендації в цій сфері.
Єврокомісія також запропонувала підвищити планку допустимої кількості нових випадків зараження COVID-19 у країнах, щоб розширити список держав, громадяни яких можуть відвідувати Євросоюз незалежно від вакцинації.
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03 05 2021 15:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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