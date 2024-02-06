Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року – Politico
Сьогодні у Страсбурзі Єврокомісія представить свої кліматичні цілі для ЄС до 2040 року. Серед них – скорочення парникових викидів щонайменше на 90% порівняно з 1990 роком.
Про це пише Politico з посиланням на проєкт рішення.
Проти цієї мети виступив лише єврокомісар Олівер Варгеї з Угорщини.
Водночас з рекомендацій виключили пропозиції, які стосувалися безпосередньо сільськогосподарського сектору з огляду на протести фермерів у всій Європі проти екологічних норм ЄС і транскордонної конкуренції. Йдеться, зокрема, про 30% скорочення викидів аграрного сектору між 2015 і 2040 роками.
Також вилучено рекомендації щодо зміни способу життя та поступового скасування субсидій на викопне паливо. Обидва пункти можна сприймати як “жести примирення” у бік фермерів.
Однак попри це сільському господарству ЄС дійсно доведеться суттєво скоротити викиди, щоб допомогти досягти спільної мети блоку, зазначає видання.
“Цей епізод є лише прелюдією майбутніх сутичок. Представники Комісії та експерти кажуть, що сільське господарство, якого поки що майже не торкалися кліматичні правила ЄС, має докласти у майбутньому більше зусиль”, − йдеться у матеріалі.