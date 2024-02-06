Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року – Politico

З рішення виключено низку пунктів про обмеження для фермерів.

Сьогодні у Страсбурзі Єврокомісія представить свої кліматичні цілі для ЄС до 2040 року. Серед них – скорочення парникових викидів щонайменше на 90% порівняно з 1990 роком.

Про це пише Politico з посиланням на проєкт рішення.

Проти цієї мети виступив лише єврокомісар Олівер Варгеї з Угорщини.

Водночас з рекомендацій виключили пропозиції, які стосувалися безпосередньо сільськогосподарського сектору з огляду на протести фермерів у всій Європі проти екологічних норм ЄС і транскордонної конкуренції. Йдеться, зокрема, про 30% скорочення викидів аграрного сектору між 2015 і 2040 роками.

Також вилучено рекомендації щодо зміни способу життя та поступового скасування субсидій на викопне паливо. Обидва пункти можна сприймати як “жести примирення” у бік фермерів.

Однак попри це сільському господарству ЄС дійсно доведеться суттєво скоротити викиди, щоб допомогти досягти спільної мети блоку, зазначає видання.

“Цей епізод є лише прелюдією майбутніх сутичок. Представники Комісії та експерти кажуть, що сільське господарство, якого поки що майже не торкалися кліматичні правила ЄС, має докласти у майбутньому більше зусиль”, − йдеться у матеріалі.