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Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року – Politico

06 лютого 2024, 12:31
Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року – Politico
Фото: з вільного доступу
З рішення виключено низку пунктів про обмеження для фермерів.

Сьогодні у Страсбурзі Єврокомісія представить свої кліматичні цілі для ЄС до 2040 року. Серед них – скорочення парникових викидів щонайменше на 90% порівняно з 1990 роком.

Про це пише Politico з посиланням на проєкт рішення.

Проти цієї мети виступив лише єврокомісар Олівер Варгеї з Угорщини.

Водночас з рекомендацій виключили пропозиції, які стосувалися безпосередньо сільськогосподарського сектору з огляду на протести фермерів у всій Європі проти екологічних норм ЄС і транскордонної конкуренції. Йдеться, зокрема, про 30% скорочення викидів аграрного сектору між 2015 і 2040 роками.

Також вилучено рекомендації щодо зміни способу життя та поступового скасування субсидій на викопне паливо. Обидва пункти можна сприймати як “жести примирення” у бік фермерів.

Однак попри це сільському господарству ЄС дійсно доведеться суттєво скоротити викиди, щоб допомогти досягти спільної мети блоку, зазначає видання.

Цей епізод є лише прелюдією майбутніх сутичок. Представники Комісії та експерти кажуть, що сільське господарство, якого поки що майже не торкалися кліматичні правила ЄС, має докласти у майбутньому більше зусиль”, − йдеться у матеріалі.

Єврокомісіявикидивійна в Україніросія окупанти

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