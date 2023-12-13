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Єврокомісія розблокувала €10 млрд для Угорщини

13 грудня 2023, 20:37
Єврокомісія розблокувала €10 млрд для Угорщини
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Відтепер Угорщина зможе подавати заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати відшкодування відповідно до того, як розподіляються кошти Євросоюзу.

Угорщина отримає 10 мільярдів євро коштів ЄС із 30 млрд, заморожених через проблеми верховенства права в країні.

Про це повідомляє  "Європейська правда" з посиланням на заяву комісії.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходи, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальна умова Хартії ЄС про основні права виконана в частині, що стосується незалежності судової влади. Це означає, що частина фінансування Політики згуртування більше не буде заблокована, а отже, Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько 10,2 млрд євро", – йдеться у заяві комісії.

Комісія заявила, що уважно стежитиме за застосуванням заходів, запроваджених Угорщиною, і якщо у будь-який момент часу ЄК вважатиме, що умови більше не виконуються, вона може знову прийняти рішення про блокування фінансування.

На це рішення комісія пішла після того, як уряд Орбана прийняв закони для зміцнення незалежності судової гілки влади, йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр Угорщини тижнями погрожував накласти вето на плани Євросоюзу виділити Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, а також на рішення розпочати переговори про членство України в ЄС, якщо фінансування його країни не буде повністю розблоковано.  

Наразі не зрозуміло, чи буде достатньо ріщення про розмороження 10 мільярдів євро, щоб переконати Орбана зняти своє вето. 

Орбанвійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

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