Єврокомісія розблокувала €137 млрд з фондів ЄС для Польщі

Європейська комісія остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів ЄС, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії, передає Європейська правда.

Єврокомісія ухвалила два акти, які дозволять Варшаві отримати доступ до цих коштів.

Єврокомісія дійшла висновку, що Польша на достатньому рівні виконала дві вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення і стійкості - щодо незалежності судової системи, у частині, яка стосувалася дисциплінарної відповідальності суддів, а також щодо використання ІТ-інструменту Arachne для контролю та аудиту, який вважається запобіжником від зловживань.

В наступні тижні Польща зможе отримати перші 6,3 млрд євро з загальних 59,8 млрд доступних коштів.

Також Єврокомісія вважає, що Польща на цьому етапі виконала вимоги для отримання коштів з бюджету ЄС на 2022-2027 роки за програмами для "політики згуртованості", рибного господарства і внутрішніх справ. Це до 76,5 млрд євро.

"Єврокомісія вітає зобов’язання уряду Польщі звернути увагу на давні занепокоєння щодо верховенства права, у ширшому обсязі, ніж ті, що стосуються дисциплінарного режиму для суддів, відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Під час Ради ЄС із загальних питань 20 лютого польська влада презентувала амбітний план дій щодо верховенства права у Польщі для реагування на проблеми, на які звернула увагу Єврокомісія у процедурі за ст. 7(1)", - йдеться в комюніке.

Кошти були заморожені через проблеми з верховенством права в країні за попередньої влади.