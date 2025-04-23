Єврокомісія розглядає варіанти щодо заборони нових контрактів на газ з росії

Комісія планує викласти варіанти з цього питання в "дорожній карті" вже ​​6 травня.

Європейська комісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям в Євросоюзі підписувати нові контракти на купівлю російського викопного палива.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на високопоставленого європейського чиновника.

Крім того, Єврокомісія працює над юридичними варіантами, які дозволять компаніям в ЄС розривати вже існуючі контракти на постачання газу з рф без штрафних санкцій.

Комісія планує викласти варіанти з цього питання в "дорожній карті" вже ​​6 травня.

Наразі Єврокомісія розглядає варіанти, потенційно включаючи торгові заходи ЄС, які можуть заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на російське паливо, але заборона нових контрактів спрямована на те, щоб скоротити спотові закупівлі європейськими компаніями російського скрапленого газу.

В Комісії вже заявили, що будь-які заходи щодо обмеження російського імпорту енергоресурсів повинні завдати шкоди кремлю більше, ніж ЄС, і враховувати вплив на енергетичну безпеку Європи та ціни на паливо.

Після публікації "дорожньої карти" в червні ЄК планує провести обговорення з державами-членами та компаніями ЄСі якщо Комісія вирішить рухатися вперед із будь-яким із правових інструментів, вона запропонує розробити законодавчі акти.

Проте тут може знадобитися схвалення Європарламенту і значної більшості країн ЄС залежно від типу запропонованого правового інструменту.