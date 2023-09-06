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Єврокомісія розгляне пропозиції щодо експорту українського зерна

06 вересня 2023, 17:07
Єврокомісія розгляне пропозиції щодо експорту українського зерна
Фото з вільного доступу
За словами Войцеховського, Єврокомісія має підтримати Україну.

Європейська Комісія розгляне пропозиції єврокомісара Януша Войцеховського щодо того, як допомогти Україні експортувати зерно до п'яти країн ЄС, які межують з нею.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Войцеховського, Єврокомісія має підтримати Україну та забезпечити перш за все - транзит зерна через держави-члени ЄС, які з нею межують, до більшої кількості морських портів.

"Чорноморські шляхи наразі заблоковані росією, тож "коридори солідарності" залишаються єдиним можливим шляхом для українського експорту. Це означає додаткові витрати на транзит. Нам треба розвинути ці маршрути та використовувати більше морських портів. Головний виклик – це не інфраструктура, а економічний аспект. Транзит є надто коштовним для українських компаній, щоб експортувати зерно та бути конкурентними на інших ринках. Тому я запропонував фінансово підтримати Україну, шляхом компенсації вартості транзиту. Ми обговорювали це на колегії", - зазначив Войцеховський.

Він також додав, що пропозиція надати Україні компенсації вартості транзиту допоможе підтримати конкурентоспроможність українського зернового експорту та повернутися на традиційні ринки.

війна в Українізерно агроЄврокомісіяекспорт: зерновий коридор

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