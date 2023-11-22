Єврокомісія розказала, що необхідно для передачі мільйона снарядів Україні

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що до весни настпуного року виробничий потенціал оборонних підприємств в ЄС сягне 1 млн артснарядів щороку, але для передачі боєприпасів Україні потрібна політична воля.

Про це пише DW.

За оцінкою єврокомісара, до кінця 2024 року виробничий потенціал становитиме навіть 1,3 – 1,4 мільйона снарядів.

Бретон додав, що дійшов до такого висновку, відвідавши військово-промислові компанії в 15-ти країнах ЄС.

"Проблема полягає в ситуації з контрактами загалом, оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни", - сказав політик.

Щоб вусі вироблені боєприпаси були передані Україні, країни Євросоюзу мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами єврокомісара, такою спочатку була його пропозиція, проте її не підтримала Рада ЄС.

Також раїни-члени Євросоюзу зараз не підписують достатньої кількості контрактів на виробництво снарядів, вважає він.

"Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну", - сказав Бретон.

На його думку, виробництво прискорюється, ЄС може швидко створити додаткові потужності, проте для постачання Україні на першому місці має бути політична воля.

Ми також повідормляли, що Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року.