Єврокомісія розповіла, коли надійде другий транш допомоги

Перший транш допомоги у сумі €4,5 млрд Україна отримала в березні.

Україна може отримати другий транш попереднього фінансування у розмірі €1,5 млрд вже у квітні.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов", – йдеться в повідомленні.

Програма надає таку необхідну ліквідність для фінансування функціонування держави, наприклад, виплати заробітної плати, пенсій та надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати концентрувати зусилля на перемозі у війні.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України. Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Схвалення від Ради ЄС стало кінцевим пунктом у започаткуванні інструменту.