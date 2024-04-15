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ПОЛІТИКА

Єврокомісія схвалила план реформ України, що розблокує €50 млрд допомоги

15 квітня 2024, 20:51
Єврокомісія схвалила план реформ України, що розблокує €50 млрд допомоги
Джерело: pixabay
Це дозволить надати Україні допомогу з пакета в €50 млрд.

Європейська комісія 15 квітня схвалила пропозицію щодо імплементаційного рішення Ради ЄС, яке позитивно оцінює український план, комплексну стратегію реформ та інвестицій України на наступні чотири роки.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Згідно з оцінкою Єврокомісії, план реформ "у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Також, додає виконавчий орган ЄС, план є основою для відбудови України та містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

Після оцінки Єврокомісії для затвердження плану реформ потрібне погодження держав-членів ЄС, на яке відводиться один місяць. Після нього Європейська комісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.

"Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, процвітаючої України на її шляху до ЄС", - написала фон дер Ляйєн.

Саме через це, за її словами, сьогоднішнє схвалення Єврокомісією "Українського плану" є великим кроком вперед.

"Воно відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро", - зауважила вона.

війнаЄврокомісіядопомога Україні

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