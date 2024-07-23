Єврокомісія схвалила початок діалогу з Вірменією щодо безвізового режиму

У Єврокомісії запевнили, що такі переговори призведуть до реформ у важливих сферах.

Європейська комісія розпочинає перемовини з Вірменією щодо лібералізації візового режиму після рішення очільників МЗС країн ЄС під час зустрічі у понеділок.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"У продовження рішення Ради із закордонних справ, Єврокомісія запускає з Вірменією діалог щодо лібералізації візового режиму. Цей процес допоможе Вірменії досягти довгострокової мети - безвізового режиму з ЄС", - наголосили у повідомленні.

У Єврокомісії додали, що такі переговори призведуть до "реформ у важливих сферах, зокрема щодо надійності документів для подорожей, управління кордонами, міграції та притулку, громадського порядку, міжнародних відносин, а також у питаннях, пов’язаних з фундаментальними правами…".