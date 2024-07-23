Єврокомісія схвалила початок діалогу з Вірменією щодо безвізового режиму
23 липня 2024, 20:13
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У Єврокомісії запевнили, що такі переговори призведуть до реформ у важливих сферах.
Європейська комісія розпочинає перемовини з Вірменією щодо лібералізації візового режиму після рішення очільників МЗС країн ЄС під час зустрічі у понеділок.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
"У продовження рішення Ради із закордонних справ, Єврокомісія запускає з Вірменією діалог щодо лібералізації візового режиму. Цей процес допоможе Вірменії досягти довгострокової мети - безвізового режиму з ЄС", - наголосили у повідомленні.
У Єврокомісії додали, що такі переговори призведуть до "реформ у важливих сферах, зокрема щодо надійності документів для подорожей, управління кордонами, міграції та притулку, громадського порядку, міжнародних відносин, а також у питаннях, пов’язаних з фундаментальними правами…".
Крім того, комісія буде уважно стежити за прогресом у цих галузях разом з Європарламентом та Радою ЄС. Водночас у комюніке додали, що лібералізація візового режиму не є автоматичним процесом.
"Питання про лібералізацію візового режиму буде розглядатися лише після завершення діалогу і виконання всіх умов, перелічених у плані дій. Після успішного завершення діалогу громадянам Вірменії буде легше і дешевше подорожувати до Європи на короткі терміни (менше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду). Громадяни Вірменії вже користуються перевагами угоди про спрощення візового режиму з ЄС з 1 січня 2014 року", - нагадали у пресслужбі.