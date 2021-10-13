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Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергокризи

Рішення включає в себе перелік конкретних заходів
Європейська комісія сьогодні схвалила рішення, покликане протистояти різкому зростанню світових цін на енергоносії, який, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Як наголошується в повідомленні, ЄС і його держави-члени можуть використовувати "набір інструментів" для усунення безпосереднього впливу поточного підвищення цін і подальшого підвищення стійкості до майбутніх потрясінь.

Короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку домашніх господарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків. Єврокомісія також підтримуватиме інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність; вивчатиме можливі заходи щодо зберігання енергії та закупівлі запасів газу; оцінювати поточну структуру ринку електроенергії.

Нагадаємо, що у Данії ціни на енергоносії досягли найвищого рівня за дев'ять років

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13 10 2021 15:32
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