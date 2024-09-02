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ПОЛІТИКА

Єврокомісія спростовує заяви Угорщини про загрозу енергетичної кризи через санкції України

02 вересня 2024, 21:59
Єврокомісія спростовує заяви Угорщини про загрозу енергетичної кризи через санкції України
Фото: Getty Images
Попри війну в Україні, Угорщина фактично збільшила імпорт дешевого російського палива та уклала нові угоди з москвою щодо природного газу.

Санкції України стосовно російської компанії "Лукойл", за оцінкою Європейської комісії, не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.

Про це в коментарі Politico заявив речник Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілл.

У Єврокомісії кажуть, що Угорщина все ще отримує стільки ж палива, скільки вона отримувала до запровадження санкцій проти "Лукойлу", і закликала її та Словаччину надати більше інформації, якщо вони хочуть отримати допомогу ЄС.

"Досі ми не спостерігали жодного зменшення потоків нафти до Угорщини після запровадження українських санкцій", – зауважив єврокомісар.

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Однак критики — зокрема інші члени ЄС — заявляють, що ці країни перебільшують можливий вплив санкцій. Багато хто також зазначає, що виключення з санкцій, що дозволяє їм купувати російську нафту, спочатку мало бути тимчасовим.

Попри війну в Україні, Угорщина фактично збільшила імпорт дешевого російського палива та уклала нові угоди з москвою щодо природного газу.

За словами Гілла, Єврокомісія запросила більше інформації від Будапешта та Братислави щодо їхніх занепокоєнь.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна загрожує енергетичній безпеці його країни та затримує третину постачання, яке Угорщина планує імпортувати. Будапешт не надав жодних доказів про зрив поставок.

Угорська сторона — яка має одні з найнижчих цін на паливо на континенті, тоді як її сусіди намагаються диверсифікуватися від російських поставок — запропонувала угоду, за якою угорська компанія стане власником нафти ще до її входу на територію України. Це потенційно дозволило б обійти санкції проти "Лукойл" і вирішити конфлікт.

Угорщинасанкціївійна в УкраїніЛукойл

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