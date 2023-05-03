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Єврокомісія ухвалила Акт з підтримки виробництва боєприпасів для ЗСУ

03 травня 2023, 17:13
Єврокомісія ухвалила Акт з підтримки виробництва боєприпасів для ЗСУ
Фото з вільного доступу
Це допоможе вирішити проблему дефіциту боєприпасів у Європейському союзі, що виник через військову підтримку України з 2022 року.

Європейська комісія ухвалила Акт із підтримки виробництва боєприпасів на виконання рішення Європейської ради щодо нарощування спроможностей оборонної промисловості, зокрема для термінового постачання Україні боєприпасів.

Про це йдеться на сайтіі Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила Акт з підтримки виробництва боєприпасів у відповідь на пропозиції щодо третього пункту погодженого Європейською радою 20 березня плану щодо термінового постачання боєприпасів та ракет для України та допомоги країнам-членам у поповненні військових запасів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ухвалений документ передбачає застосування фінансових інструментів, що дасть змогу наростити виробничі спроможності європейської оборонної промисловості та полегшить виконання першого та другого пункту плану, відповідно поставок боєприпасів із наявних запасів та спільного замовлення виробництва боєприпасів.

Нарощування виробничих потужностей оборонної індустрії, як наголошується, дуже важливе для Європи, для її власної безпеки й оборони.

Пропозиції до нового регуляторного документа передбачають механізми фінансування, виявлення та усунення недоліків у постачання сировини та виробництві, забезпечення стійкості ланцюгів постачання, створення правових умов для термінового поповнення боєприпасами складів у країнах Євросоюзу.

На першому етапі Єврокомісія пропонує для реалізації програми виділити 500 мільйонів євро за рахунок перерозподілу бюджетного фінансування інших програм, зокрема, в межах Європейського фонду миру та EDIRPA – програми посилення оборонної індустрії шляхом спільного замовлення.

"Європа нарощує свою підтримку за трьома напрямками. По-перше, країни-члени надають додаткові боєприпаси зі своїх запасів за підтримки з Європейського фонду миру в 1 мільярд євро. По-друге, разом з країнами-членами ми замовимо більше боєприпасів для України і вже виділили ще один мільярд євро для цього. Сьогодні ми виконуємо третій напрямок – нарощуємо та прискорюємо нашу оборонну промисловість для виробництва боєприпасів в Європі", – зауважила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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