Єврокомісія ухвалила "роумінговий безвіз" для України

Однак діяти він почне через шість місяців.

Європейська комісія погодила для України доступ до політики "Roam like at Home", що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових плат.

Однак офіційне приєднання очікується з 1 січня 2026 року.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Про важливий крок у європейській інтеграції України. Єврокомісія погодила надання Україні так званого «роумінгового безвізу" - йдеться в дописі.

Прем’єр написав, що очікується, що повноцінне приєднання відбудеться з 1 січня 2026 року.

"Наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінга. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - зазначив він.

Раніше Кабмін схвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі про взаємне надання Україною та Європейським Союзом режиму внутрішнього ринку для сектора роумінгу в мережах мобільного зв'язку загального користування.