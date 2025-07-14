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Єврокомісія ухвалила "роумінговий безвіз" для України

14 липня 2025, 17:39
Єврокомісія ухвалила
Фото: broider.ru
Однак діяти він почне через шість місяців.

Європейська комісія погодила для України доступ до політики "Roam like at Home", що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових плат. 

Однак офіційне приєднання очікується з 1 січня 2026 року. 

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав в  Telegram-каналі. 

"Про важливий крок у європейській інтеграції України. Єврокомісія погодила надання Україні так званого «роумінгового безвізу" - йдеться в дописі. 

Прем’єр написав, що очікується, що повноцінне приєднання відбудеться з 1 січня 2026 року.

"Наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінга. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - зазначив він. 

Раніше Кабмін схвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі про взаємне надання Україною та Європейським Союзом режиму внутрішнього ринку для сектора роумінгу в мережах мобільного зв'язку загального користування.

 

роумінгЄвросоюз

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