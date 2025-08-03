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ПОЛІТИКА

Єврокомісія: Україна має право вносити зміни до свого плану для Ukraine Facility

03 серпня 2025, 10:16
Єврокомісія: Україна має право вносити зміни до свого плану для Ukraine Facility
Фото: з вільного доступу
В ЄК готові оцінити пропозиції влади України.

В Європейській комісії готові проаналізувати внесені Україною поправки до "Плану України", який необхідних для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility.

Про це йдеться у коментарі речника Єврокомісії Гійома Мерсьє для "Європейської правди".

За його словами, зміни в плані обумовлені  "об'єктивними обставинами" і прямо передбачені регламентом про механізм фінансування для України. Адже коли Рада ЄС вперше розглядала "План України" в 2024 році, вона очікувала, що війна закінчитися до кінця 2024 року. 

"З огляду на продовження конфлікту, було б зрозуміло, якби у зв'язку з об'єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до Плану", – додав Мерсьє.

Представник ЄК зауважив, що Україна може подати запит про внесення таких змін, оскільки регламент це дозволяє.

"Ми готові оцінити остаточний варіант пропозиції про внесення змін, поданий Україною", – резюмував речник.

війнаЄврокомісіяUkraine Facility

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