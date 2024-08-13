Єврокомісія відкинула звинувачення Маска у втручанні в роботу соцмережі X

"ЄС жодним чином не втручається у вибори".

Європейська комісія наголосила, що не втручається в роботу соцмережі X (Twitter), як про це заявив її власник Ілон Маск після листа єврокомісара Тьєррі Бретона перед інтерв’ю з Дональдом Трампом напередодні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Подесту спитали про критику листа єврокомісара Бретона на адресу Маска, зокрема те, що це становить "втручання" ЄС у вибори у Сполучених Штатах та "загрозу свободі слова".

"ЄС жодним чином не втручається у вибори. Дозвольте мені на цьому наголосити", – підкреслила представниця Європейської комісії.

Вона додала, що лист Бретона містив загальні положення стосовно законодавства ЄС, яке регулює роботу цифрових платформ – зокрема стосовно протидії "шкідливому контенту" та дезінформації.

Водночас речниця ЄС визнала, що лист був власною ініціативою Бретона. "Ані момент його відправлення, ні використана мова не були скоординовані або узгоджені з президенткою Комісії або Колегією комісарів", – заявила вона.

Минулого місяця Європейська комісія офіційно оголосила попередження X (Twitter) Ілона Маска через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту, що може тягти за собою штрафи.