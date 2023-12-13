Єврокомісія відмовляється розморозити €10 млрд для Угорщини – Reuters

Допомогу для Угорщини розморозять за умови, якщо уряд опублікує останні судові реформи в офіційному журналі країни.

Виконавчий орган Європейського Союзу в середу заявив, що очікує від Угорщини останнього кроку, який дозволить розблокувати допомогу до 10 млрд євро на розвиток Угорщини. Поки останні судові реформи уряду Віктора Орбана не будуть опубліковані в офіційному журналі країни, щоб вони набули чинності, до того часу Єврокомісія не зможе розморозити мільярдну допомогу.

Про це пише Reuters.

Блок сподівався, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем’єр-міністра Віктора Орбана, але його старший помічник вимагав суму до 30 млрд євро.

Єврокомісія відреагувала подальшим підвищенням ставок, оскільки ЄС залучений до боротьби з Угорщиною, що поглиблюється, через підтримку України, на яку Орбан погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку в Брюсселі 14-15 грудня.