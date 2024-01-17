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Єврокомісія відмовила Польщі у квотах для низки товарів з України

17 січня 2024, 14:33
Єврокомісія відмовила Польщі у квотах для низки товарів з України
Фото: з вільного доступу
Зокрема, Франція, Австрія і Німеччина кажуть про загрозу для ринків зерна, птахівництва, фруктів і цукру.

Польща просила у Європейську комісію відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, однак там відмовили.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

За його словами, проблема негативних наслідків імпорту з України стає дедалі помітнішою в країнах Західної Європи й стосується дедалі ширшого спектра товарів, а не лише зерна.

Зокрема, Франція, Австрія і Німеччина кажуть про загрозу для ринків зерна, птахівництва, фруктів і цукру.

"Ці країни кажуть, з-поміж іншого, про необхідність відновлення тарифних квот, дія яких зараз призупинена за правилами ЄС. Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено Єврокомісією", - розповів Секерський.

Польський міністр підтвердив, що Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

За його словами, він збирається найближчим часом зустрітися з єврокомісаром торгівлі Валдісом Домбровскісом.

Міністерство пропонуватиме вставити в постанову Єврокомісії новий захисний механізм, який передбачатиме застосування регіональних обмежень, "якщо ринкова проблема зачіпатиме не весь Євросоюз, а одну країну чи регіон".

"Мінагрополітики висуває вимоги змінити положення в постанові, серед інших, щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів - якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону", - сказав Секерський.

Він додав, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів щодо цього питання.

"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України. Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", - розповів міністр.

На його думку, таке рішення, "за відповідної підтримки Єврокомісії", могло б бути прийнятним.

 

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