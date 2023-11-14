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ПОЛІТИКА

Єврокомісія виділяє €110 млн на допомогу постраждалим від війни українцям

14 листопада 2023, 15:13
Єврокомісія виділяє €110 млн на допомогу постраждалим від війни українцям
Як зазначили в ЄК, це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, житло, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн євро - на підтримку українських біженців у Молдові.

Про це повідомляє Єврокомісія.

"Оскільки війна росії проти України триває, гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Наступ зими створює додаткові проблеми для і без того вразливих спільнот, які постраждали від війни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЄК, це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, житло, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Напередодні Норвегія виділила €84 мільйони на гуманітарну допомогу Україні. Допомогу отримають ті, хто втратив житло, їжу, воду та нормальні умови життя. Також кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя та психосоціальну підтримку, захист цивільного населення.

Єврокомісіядопомогавійна в Україні

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