Єврокомісія виділяє €110 млн на допомогу постраждалим від війни українцям

Як зазначили в ЄК, це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, житло, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн євро - на підтримку українських біженців у Молдові.

Про це повідомляє Єврокомісія.

"Оскільки війна росії проти України триває, гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Наступ зими створює додаткові проблеми для і без того вразливих спільнот, які постраждали від війни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЄК, це нове фінансування допоможе гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, житло, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Напередодні Норвегія виділила €84 мільйони на гуманітарну допомогу Україні. Допомогу отримають ті, хто втратив житло, їжу, воду та нормальні умови життя. Також кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя та психосоціальну підтримку, захист цивільного населення.