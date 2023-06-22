Єврокомісія виділяє Україні ще €1,5 млрд – фон дер Ляєн

Європейська комісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофіну. Ми підтримуємо держпослуги й інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу. Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", – йдеться в дописі.

В Міністерстві фінансів України нагадали, що це 5-й транш масштабної макрофінансової допомоги, а загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро. Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.

"Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету", – повідомила очільниця Єврокомісії.