Єврокомісія виділила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.

Європейська комісія виділила Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Україна отримала новий транш у рамках кредитної програми MFA+, що передбачає виконання певних умов і не пов'язана з моніторинговою програмою МВФ.

"Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", – написав Домбровскіс.

Таким чином, виплати Євросоюзу в рамках макрофінансової допомоги цьогоріч сягнуть уже 7,5 млрд євро.

У грудні 2022 року країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік.

Разом із цим, Україна також отримує транші від Європейського фонду. Проте вчора голови МЗС країн Євросоюзу не змогли схвалити виділення восьмого траншу на закупівлю озброєння для України, адже Угорщина погрожувала ветувати передачу коштів.